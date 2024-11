Ilrestodelcarlino.it - Una realtà ormai consolidata in B. La favola-esempio del Cittadella

Ilnon è più unama unadella serie B, categoria dove tranne per la retrocessione in Lega Pro della stagione 2014-15 (e il ritorno immediato in cadetteria), milita consecutivamente dal campionato 2008-09. Unraro di calcio sostenibile, oculato, coerente e vincente in unadi 20mila abitanti in provincia di Padova. Il ‘Citta’ ha 12 punti in classifica, è al diciassettesimo posto e ha appena conquistato Palermo allo scadere con rete di Pandolfi. Lo stadio comunale è il Tombolato, capienza di 7623 posti e una media di 4mila spettatori a partita. Ha il monte ingaggi più basso della B, poco più di 3,5 milioni di euro, in tanti anni di cadetteria varie volte si è classificato ai playoff, anche per cinque volte consecutive e in particolare ha disputato e perso due finali per la serie A.