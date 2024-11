Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 08:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio traverso elezione presidente americano il Tycoon conquista anche la Giorgia e sale a 246 grandi elettori su 270 necessari con la RX ferma 210 Lidl Republic hanno lasciato mar-a-lago convention Center di Palm Beach dove attesa parlare i suoi sostenitori la vicepresidente non andrà invece la ovvero divertiti parlerà solo nelle prossime ore riletti Idem pelosi Sanders radio corte per la prima volta un afroamericano ordinato che va però ai repubblicani e cambiamo argomento forti disagi per i viaggiatori da nord a sud della penisola al 8 novembre sarà una giornata nera per chi si sposa di mezzi pubblici venerdì infatti in programma un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale l’ennesimo di questo autunno caldo programmato da una miriade di sigle sindacali lo sciopero Si annuncia partecipato durerà 24 Ore senza fasce di garanzia a rischio bus metro o tram ma non in trasporto ferroviario i dipendenti Trenitalia Italo e Trenord non aderiranno infatti alla protesta tornano ad aumentare le bollette del gas per la vigilia della stagione invernale dell’aria accensione dei riscaldamenti a ottobre secondo gli aggiornamenti delle autorità dell’energia che riguardano mai soli clienti vulnerabili nel servizio di tutela il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente di 116,77 centesimi di euro per metro cubo in aumento del 5,3 % su settembre ancora il freddo anticiclone africano dai giorni contati andar via l’alta pressione precipitazioni calo di temperature con l’arrivo di correnti fredde dal nord in tempo in Italia sta per cambiare calore anomalo del mar Mediterraneo rischio nubifragi maltempo l’aria polare in arrivo dal 12 novembre Sport Champions League Real Madrid meno Milan dell’impresa il diavolo Matador degli Spagnoli finisce 3 a 1 una prova di perfetta di rossoneri deciso leao madrileni sconfitti in casa una sinfonia rossonera ed è tutto vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto retta in compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa