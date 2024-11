Lanazione.it - “Tra apparenza e realtà”: a Ponsacco la rassegna “Viviteatro2024”

, 6 novembre 2014 – Quest’anno il tema dellaè “Tra”. Questo venerdì, il 15 e 22 novembre si terrà l’annuale appuntamento di “” al Piccolo Teatro Mons. Meliani, proposto dal Centro Studi Sociali Giorgio la Pira – APS. Nel primo spettacolo vari personaggi credono di essere migliori di quel che sono in, fino a che qualcuno più in alto non li rimette al loro posto. La Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (Sp) presenta Apericena pochade di William Cidale. Sulla scena si alternano personaggi pieni di vanità e di frustrazioni al tempo stesso: c’è lo spiantato che si crede un artista, il religioso che si crede un eletto, il politico che si crede decisivo. Chiude l’arrivo della ministra che fa tornare tutto in ordine, con ognuno che si ricolloca al proprio posto.