Calciomercato.it - Tegola nerazzurra in Champions: subito KO per un problema muscolare

Costretto ad alzare bandiera bianca, è stato immediatamente sostituito: da capire gli eventuali tempi di recupero Attualmente in campo rispettivamente contro Arsenal e Stoccarda, Inter e Atalanta stanno dando vita a gare molto tirate e assolutamente intense. Impegni molto importanti per le due italiane, a caccia di punti preziosi con cui rendere più solide le loro posizioni in classifica.inKO per un(LaPresse) – Calciomercato.itAl minuto 13 del match contro lo Stoccarda, però, Gasperini è stato costretto ad operare un cambio. A causa di unalla parte posteriore della coscia destra, infatti, Kolasinac ha alzato bandiera. L’ex difensore dell’Arsenal ha accompagnato la sua uscita dal campo con evidenti smorfie di dolore, toccandosi la coscia.