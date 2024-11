Romadailynews.it - Roma, lite familiare degenera in aggressione a poliziotti: arrestati padre e zio

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo una discussione trae figlia in via Marco Dino Rossi Unaha avuto un epilogo violento ieri pomeriggio in via Marco Dino Rossi, a, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato insieme al fratello dopo aver aggredito gli agenti della Polizia intervenuti per sedare il conflitto. La vicenda è scaturita da un acceso diverbio tra ile la figlia di 21 anni, innescato dalla relazione della giovane con un ragazzo tossicodipendente, relazione che il genitore non approvava. Secondo quanto ricostruito, la ragazza era tornata a casa per ritirare alcuni effetti personali, trovando ilad attenderla. La situazione è rapidamenteta e, all’arrivo degli agenti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito prendendo a calci e pugni il portone dell’abitazione.