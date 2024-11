Napoli c’è un dato ufficiale pazzesco su McTominay | Conte esulta

Leggi tutto su Spazionapoli.it

In casa, in attesa della gara contro l’Inter, bisogna registrare unincredibile su Scott. Dopo aver battuto allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca, ilè caduto sotto i colpi di un’altra big. Domenica scorsa, infatti, gli uomini di Antoniohanno alzato bandiera bianca dinanzi all’Atalanta. Il team agli ordini di Gian Piero Gasperini, di fatto, ha meritato il successo, visto che ha giocato meglio del. L’unico a salvarsi, almeno in parte, tra le fila azzurre è sicuramente Scott. Quest’ultimo, soprattutto nella prima frazione di gara, è stato il solo giocaotre partenopeo ad essere pericolos, vedi il palo colpito. A conferma di tutto ciò, di fatto, sullo scozzese bisogna segnalare un altrodavveroprimo in due classifiche speciali della Serie A Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti,è primo sia nella classifica di Serie A per distanza media corsa (7,965 chilometri) che in quella per distanza media percorsa (11, 960 chilometri).