Tvzap.it - Malore a scuola, Francesco si accascia e muore a 16 anni davanti ai compagni

a 16Bettoni non ce l'ha fatta. Il ragazzo di 16colpito da unè morto in ospedale. Le speranze dei genitori si sono spente nel pomeriggio di lunedì. a 16Lunedì mattina, dopo l'intervallo,Bettoni, uno studente 16enne, ha accusato un. Il giovane è improvvisamente crollato a terra. Ie i professori sono intervenuti immediatamente praticando un massaggio cardiaco e chiamando i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati nell'istituto, le condizioni del ragazzo erano già disperate in quanto il giovane non riusciva a respirare.