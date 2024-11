Quotidiano.net - Macchine agricole in ’rosso’. Prezzi in salita e redditi in calo. Settore in ’carenza d’ossigeno’

, ancora in rosso il mercato Italia L’incremento deidei listini, ildeiagricoli, le difficoltà di accesso al credito, ma anche l’attesa di nuovi incentivi, frenano il mercato italiano delleanche nel consuntivo di settembre, confermando così il trend emerso nei mesi precedenti. I dati relativi alle immatricolazioni dei mezzi agricoli nel periodo compreso tra gennaio e settembre, elaborati da FederUnacoma sulla base delle registrazioni fornite dal Ministero dei Trasporti, indicano infatti una contrazione per tutte le tipologie di macchinari. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le trattrici calano del 15,6%, fermandosi nei nove mesi del 2024 a 11.851 unità immatricolate. Segno meno anche per le mietitrebbiatrici, che lasciano sul terreno il 31,9%, in ragione di 246vendute, mentre nel caso delle trattrici con pianale di carico (i transporter) sono 405 le immatricolazioni in meno da gennaio a settembre con una flessione pari al 18,7%.