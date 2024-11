Anteprima24.it - Lavori ferrovia Benevento-Cancello, i sindaci di Bonea e Bucciano: “De Luca e De Gregorio si dimettano”

Tempo di lettura: 3 minuti“Un nuovo incontro che sembra essere stato buono esclusivamente a guadagnare tempo e giustificazioni. Lo sterile comunicato diramato nulla aggiunge a quanto era già noto”. Così idi– rispettivamente Giampietro Roviezzo e Pasquale Matera – sulla questione della linea ferrata “Valle Caudina”. “Siamo lontani da quello che può essere definito il punto di arrivo della drammatica vicenda deisulla. Non possiamo che esprimere – evidenziano i due – un giudizio tutt’altro che positivo su quanto si è sviluppato nel corso della “riunione” di oggi ed in quella del 4 Novembre scorso, quest’ultima tenutasi presso il Consiglio regionale della Campania, dove eravamo stati convocati, qualiinteressati dal percorso della– a dire il vero non si sa nemmeno bene su sollecitazione di chi – dal Presidente della IV Commissione,Cascone, alla presenza, tra gli altri, del Presidente dell’Ente Autonomo Volturno , Umberto De