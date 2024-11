Panorama.it - Elezioni Usa 2024: quando si saprà il nome del vincitore?

L’Election Day del 5 novembre è ormai alle porte. E, mentre la campagna elettorale americana si avvia a conclusione, la domanda che molti legittimamente si pongono è:sarà noto ildel? Tradizionalmente, fatta eccezione per il 2000, gli esiti delle presidenziali si conoscevano già la notte dell’Election Day o, al massimo, al mattino dell’indomani. Nel 2020, furono tuttavia necessari quasi cinque giorni. E, come recentemente riportato da The Hill, una delle motivazioni di quella situazione fu l’aumento del voto per corrispondenza a causa della pandemia di Covid-19. Basti pensare che questa tipologia di voto rappresentò il 43% del totale, rispetto al 25% delle presidenziali del 2016. Quest’anno, secondo la stessa testata, le operazioni potrebbero essere più celeri: oltre a un ricorso minore al voto postale, vari Stati hanno apportato cambiamenti alle procedure di spoglio.