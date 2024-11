Sport.quotidiano.net - Di Paola out nella gara con gli umbri. La Robur fa i conti con troppe assenze

Brutte notizie in arrivo per la: Gabriele Difoto), già indisponibile sabato scorso per la trasferta di Terranuova Bracciolini, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e ha già iniziato il suo percorso di recupero. Questo significa che il terzino sinistro dovrà rimanere ancora fermo. Un’assenza pesante per l’economia della squadra, considerando che il numero 23 bianconero, al netto di problemi fisici, è stato il 2005 che ha trovato maggiorenuità in questa prima parte di stagione, meritatamente. Un punto cardine, insomma, dello scacchiere bianconero. Senza Dila soluzione più plausibile è la conferma, di Ricchi, seppur over, sulla corsia mancina. Le quote allora, dando per scontato il rientro del 2006 Stacchiotti, assente sabato causa febbre (come il capitano Bianchi), tra i pali, potrebbero essere Morosi (2004) a destra della linea difensiva e Pescicani (2005) a centrocampo, salvo che lo staff non voglia dare ancora fiducia a Zichella (2005), con Farneti o Hagbe (entrambi 2004) in mediana.