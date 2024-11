Ilnapolista.it - Champions, la caduta degli dei: crollano Real Madrid e Manchester City

, ladei:. Serata rivoluzionaria inLeague.. La squadra di Ancelotti è in rottura prolungata: dopo lo 0-4 nel Clasìco, perde al Bernabeu 3-1 contro il Milan. Brutta prestazione deiisti che non entrano mai in partita. Il secondo tempo persino peggio del primo. La crisi dei Blancos è profonda. Ottima invece la partita dei rossoneri che firmano una serata storica. Reti di Thiaw, Morata e Reijnders su assist di Leao stasera in rande spolvero. Di Vinicius (l’ultimo ad arrendersi) su rigore la rete del momentaneo 1-1. Malissimo Mbappé. Per ilè la seconda sconfitta in quattro partite di. Al momento sono 17esimi in classifica. Vanno allo spareggio dalla nona alla 24esima.