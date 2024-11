Sport.quotidiano.net - All’Adriatic Golf di Cervia brilla la stella di Cristian Brighi. In prima categoria ok Bellettini

Il primo fine settimana agonistico del mese di novembre dell’Adriaticdi, complice la festività di Ognissanti, ha preso il via venerdì 1 con la JampaaCup. Ha vinto con grande meritograzie a un giro in 79 colpi. InMarco(37) ha preceduto Diego Amplatz, a pari punti, ed Enrico Montorsi (36) al termine di un testa a testa all’ultimo colpo che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico presenteClub cervese. In seconda Marco Rottigni (35) ha avuto la meglio su Giovanni Canducci (34) e Davide Moretti (33) mentre in terza, grazie al parziale delle ultime buche, Marco Regazzi (37) ha superato Nicola Boni, appaiato nel punteggio, e Silvano Parmesani (36). Il giorno seguente Simone Santovito e Pietro Conti si sono imposti con merito nella gara Premiata Officina Lugaresi con 65 colpi.