Lanazione.it - A tutta zumba per il Meyer. Il Palatagliate si accende in nome della solidarietà

per i bambini del, fitness e divertimento. La sintesi perfetta ora ha un luogo fisico, il Palasport, e anche un cerchio rosso sul calendario: domenica 24 novembre a partire dalle 15.30 e fino alle 19. Torna la grande festa solidale di Dancefor, l’evento che Lucca si prepara ad ospitare con una Masterclass diche richiamerà Jammer e ospiti daItalia. Giunto alla sua seconda edizione lothon-come vengono definiti i charity events del mondo, conta di superare il record di 200 iscritti (ticket di partecipazione 18 euro) raggiunto lo scorso anno. Lucca Dance è nato da un’ideaZin (Istruttrice) lucchese Valentina Altamura e quest’anno il testimone organizzativo è stato preso da Zefiro Impresa Sociale, che negli ultimi 3 anni ha fatto del benessere una delle proprie precise mission, attraverso la promozione di attività sportive per ragazzi e adulti, anche in situazioni di fragilità, sociale, fisica ed economica.