Ilfattoquotidiano.it - “Si sono tirate i capelli. Sembrava uno scherzo ma le cose sono degenerate, è stato surreale”: l’indiscrezione a poche ore dall’inizio de La Talpa

La nuova edizione de Lanon è ancora iniziata, ma già sembra promettere scintille. Il reality condotto da Diletta Leotta, in cui 10 concorrenti provano a scoprire chi è il doppiogiochista all’interno del gruppo, apre ufficialmente i battenti questa sera, 5 novembre, ma in rete già circolano indiscrezioni su alcune dinamiche e litigi tra i concorrenti. A cominciare dalla presunta lite tra Andreas Muller e Veronica Peparini, che si sarebbero scontrati a causa di una proposta di matrimonio in favore di telecamere. Ma non è l’unica coppia ad essere andata ‘su di giri’ nel corso della trasmissione. Perché altri due concorrenti avrebbero infiammato il clima con un litigio furibondo. A rivelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, sui social, ha condiviso: “A Lasi! Tutto è iniziato per una discussione assurda su chi avesse più follower sui social.