Robbie Williams potrebbe tornare con i Take that? La suggestione di Gary Barlow | Probabilmente sì

Leggi tutto su Open.online

Laè partita da, che quando è stato intervistato dal Daily Mail ha risposto ad una domanda che ossessiona idal 2005, quella ovviamente riguardante l’eventuale ritorno ditra le fila della boy band più popolare degli anni ’90. Nel 2005 infatti è avvenuta una prima parziale reunion, quattro membri su cinque tornarono sul palco, tutti tranne, quello che ha ottenuto il maggior successo da solista dopo lo scioglimento del 1996. In realtà l’autore di brani ormai immortali come Angels, Feel e She’s The One, dal luglio del 2010 all’ottobre del 2011 era tornato nel gruppo, aveva partecipato alla registrazione di Progress, salvo poi sgattaiolare ancora via nella propria fortunatissima carriera da single. Così quando il giornalista ricorda al’eccitazione di un’intera generazione di 40enni all’idea del ritorno di, il cantante, che fu il primo a lanciarsi da solo nell’universo discografico, ha ammesso: «Beh, eccita anche me».