Lopinionista.it - Riciclo dei veicoli a fine vita: un approfondimento

Leggi tutto su Lopinionista.it

I paesi più lungimiranti in ottica riciclaggio delle autovetture? La Germania, a pari merito con Grecia e Romania “Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra”: con queste parole il noto cantautore Paul McCartney esprime il proprio amore per il Pianeta. Un amore che, secondo una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto di Ecoeuro, coinvolge buona parte del globo e prende forma grazie ad attività e iniziative mirate ed efficaci come, ad esempio, il. Quest’ultimo coinvolge diverse tipologie di materiali e oggetti, tra cui mezzi di trasporto quali le automobili private e icommerciali. Restando sulla stessa lunghezza d’onda, risalta unrealizzato da Maximize Market Research, secondo cui ogni anno circa 27 milioni di automobili vengono riciclate con l’obiettivo primario di ridurre i rifiuti e, di conseguenza, salvaguardare il benessere dell’ambiente circostante.