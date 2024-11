Olimpiadi 2036 | India presenta al Cio lettera di intenti primo passo per la candidatura

Leggi tutto su Sportface.it

L’hato al Cio ladi, un documento propedeutico nell’ambito di una ormai sicuraper ospitare lee i Giochi Paralimpici del. Lata dallan Olympic Association, costituisce il nero su bianco delle dichiarazioni del Premier Modi dell’anno scorso. In ogni caso, la decisione definitiva non sarà presa prima di un anno e arriverà soltanto dopo il rinnovo degli organi elettivi del Cio. Altri paesi che si sono candidati per ospitare i Giochi in quell’anno sono Arabia Saudita, Qatar e Turchia. La città designata dal comitato olimpicono è Ahmedabad, la capitale del Gujarat. Il governo, inoltre, sta spingendo anche per inserire nei programmi olimpici sei nuove discipline: si tratta di yoga, kabbadi, cricket, scacchi, squash e kho kho.