Tpi.it - Neonato seviziato dal padre, l’agghiacciante ipotesi: “Voleva il figlio invalido per ottenere un sussidio”

Avrebbe picchiato ilper causargli una disabilità permanente in modo da poter percepire unpubblico. È l’inquietanteal vaglio dei inquirenti che indagano sul 22enne vicentino arrestato lo scorso 2 novembre dalla Polizia di Padova con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate. Il piccolo, 5 mesi, è attualmente ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del reparto di Clinica pediatrica dell’azienda ospedaliera di Padova. Ilera stato sorpreso dalle telecamere nascoste posizionate dalla Polizia mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bimbo. Le indagini sono partite grazie a una segnalazione dei sanitari dell’ospedale del capoluogo euganeo, dove il piccolo era arrivato una decina di giorni fa, trasferito dall’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato accompagnato a luglio dai genitori per difficoltà respiratorie e problemi digestivi.