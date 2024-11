361magazine.com - Light Cycles arriva in Italia: in cosa consiste l’esperienza

Appuntamento all’Idroscalo di Milano A partire dal 25 ottobre 2024, l’Idroscalo di Milano accoglierà la prima tappa europea di, un’esperienza di arte digitale creata dallo studio internazionale Moment Factory, in collaborazione con la piattaforma Fever. Questo evento serale, disponibile dal giovedì alla domenica, offrirà un percorso immersivo che prevede cinque installazioni artistiche multisensoriali. Ogni installazione combina luci, proiezioni e musica, creando un’esperienza che fonde arte e tecnologia per guidare i visitatori in un viaggio sensoriale nella natura. Le opere sono progettate per mettere in risalto la bellezza naturale dell’Idroscalo, favorendo la connessione con l’ambiente. “Dal 2014 il nostro format Lumina Night Walk crea experience immersive – dice Jonathan St-Onge, direttore esecutivo di Moment Factory Originals – nei più suggestivi ambienti naturali di tutto il mondo.