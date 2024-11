Puntomagazine.it - Intervista a Giuseppe Lapadula “La Piaga. Un Romanzo nell’Universo Barocco”

: Esplorando “La”, unSci-Fi1. Laè fortemente evocativo. Da cosa nasce questa scelta e qual è il suo legame con la trama? Senza dire troppo del, che cosa rappresenta lae qual è la sua funzione nel racconto? Di che cosa si fa metafora? La(di cui non rivelo la natura per chi volesse leggere il), metterà i protagonisti di fronte a una scelta, ovvero tra bene individuale e quello collettivo fino ad affrontare l’egoismo dettato dagli affetti e metterli a nudo. Si fa metafora delle scelte più difficili che prima o poi toccano tutti, in cui quello che è giusto fare non coincide necessariamente con quello che conviene o è facile per la persona che vi si trova davanti. 2. Spesso, la biografia personale di un autore finisce per influenzare profondamente i lavori che vengono presentati.