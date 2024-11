Incidente mortale nel Salento Schianto tra due auto muore 69enne

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo quello avvenuto poco dopo le 18 di ieri pomeriggio sulla Minervino Giuggianello, ancora unnel, il secondo nel giro di poche ore. Un’altra donna, questa volta di 69 anni, ha perso la vita a seguito di un drammaticotra duevetture che è andato in scena nella serata di ieri. L’ennesimo tragico sinistro si è verificato sulla strada statale 275, la Maglie-Leuca, esattamente in territorio di Surano, all’altezza del Supermercato Gulliver, e ha visto sfortunata protagonista A.T., una. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, come detto, si è verificato un violentissimo scontro tra la Dacia Duster, guidata dalla vittima, ed una Fiat Bravo, condotta da un uomo.Ânel, ancora una vittima Le duesono venute a contatto all’altezza dell’incrocio con semaforo.