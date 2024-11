Ilfattoquotidiano.it - Imane Khelif sulla copertina di Vogue: “Vi racconto i miei sacrifici da donna, ho fatto di tutto per vincere l’oro olimpico” – Foto

La sua avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024, culminata con la vittoria della medaglia d’oro, l’ha fatta diventare un personaggio conosciuto a livello planetario. Ma non tanto per i successi sul ring.è la pugile algerina iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi. Con la sua battaglia contro le accuse, le polemiche e i pregiudizi è diventato un simbolo sopratin Algeria e nel mondo arabo. Dopo aver annunciato un documentariosua esperienza olimpica,è stata scelta anche come protagonista del numero di novembre diArabia. La pugile algerina infatti è stata scelta come simbolo del “Made in Arabia” e la sua è diventata la storia didel mensile. La pugile algerina è stata oggetto di un intenso dibattito sul suo genere sui social media e di accusesua identità di genere, comprese quelle infondate di essere transgender.