Ilrestodelcarlino.it - Il servizio Wireless va in pensione. Disattivato a fine anno

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Vienecon ladi dicembre ilCorreggio, avviato quindici anni fa in forma sperimentale dalla ditta Spal, per avere connettività HiperLAN gratuita in zona residenziale – con l’acquisto una tantum di una antenna/ricevitore da installare sul tetto delle abitazioni – e connettività Wifi in zone del centro storico direttamente tramite hotspot. Unche ha continuato a offrire anche nei quindici anni successivi, pur in uno scenario di grande evoluzione tecnologica che l’ha reso via via sempre meno in linea con le necessità di aziende e famiglie. Ora risultano esserci attive solo alcune decine di utenze, che non riceverpiù il segnale gratuito da inizio 2025. Per venire incontro agli utenti che dovraggiornare il sistema di connessione, Comune e Spal fornira titolo gratuito, a chi ancora fa uso di Correggio, un router Wifi portatile, ovvero la "saponetta wifi", con un abbonamento valido per il 2025.