Il segretario Ganga | | Interventi in linea con le nostre richieste Pensioni fate di più

La Cisl, a differenza di Cgil e Uil, promuove la manovra seppur con riserva. "Nei limiti finanziari imposti dal Patto di stabilità europeo – spiega ilconfederale Ignazio– questa legge presenta diversiincon le rivendicazioni avanzate da mesi dalla Cisl e di conseguenza, pur riscontrando alcuni aspetti migliorabili, riteniamo che il disegno di legge risponda in modo significativo a diverse urgenze dei lavoratori, delle famiglie e del sistema socio-economico nel suo complesso"., in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, chiede di intervenire su alcuni temi come "il taglio strutturale degli organici nella scuola, il blocco parziale del turnover nella Pa, nell’Università e nella Ricerca, e ancora il taglio sul fondo automotive".