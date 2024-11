Game-experience.it - GTA 6, Rockstar Games sta ottimizzando il gioco per renderlo “perfetto”?

Leggi tutto su Game-experience.it

Ben Hinchliffe, un ex-game designer di, ha affermato che in questo momento in quel del team di sviluppo americano sono con ogni probabilità impegnati nella fase di ottimizzazione di GTA 6, visto l’obiettivo il lancio fissato alla fine del 2025. Precisiamo immediatamente che Hincliffe ha trascorso ben 12 anni di esperienza all’interno dello studio, prendendo parte allo sviluppo diimportanti tra i quali non possiamo che citare Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2, oltre all’attesissimo Grand Theft Auto 6. Fatta questa precisazione, l’attuale lead designer di Just Add Water ha affermato nel corso di una nuova intervista organizzata dal canale YouTube di GTAVIoclock, cheè con ogni probabilità impegnata nella fase di ottimizzazione di GTA 6, data l’uscita in programma negli ultimi mesi dell’anno prossimo.