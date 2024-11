Quotidiano.net - Funivie in città, un’alternativa sostenibile

Se in alcuneil trasporto di superficie e sotterraneo è intasato e i lavori di potenziamento sembrano ostacoli insormontabili, una soluzione è sfruttare il cielo e permettere ai cittadini di viaggiare con dei ‘tram volanti’. Come? Con la realizzazione di alcune. Il loro utilizzo è associato, almeno nell’immaginario collettivo, all’ambito turistico montano. Tuttavia, soprattutto tra il 2010 e 2023, questi impianti sono stati installati anche in contesti urbani, soprattutto in Asia e Sud America. Si tratta di una soluzione per la mobilità (anche con impianti misti di funicolari e ascensori) adottata anche in alcuneeuropee come Londra e Barcellona, e italiane come Milano, Venezia, Perugia, Pisa. I vantaggi di questi impianti sono diversi, a cominciare dalla bassa occupazione di suolo e dalla sostenibilità ambientale: alimentati elettricamente, non hanno alcuna emissione inquinante.