Fermana, buon punto e qualche rimpianto

Un mix di amarezza ed orgoglio con tanto di occhi lucidi per le emozioni vissute nel weekend per i 50 anni del tifo gialloblù. Riavvolgendo il nastro della domenica canarina tante cose saltano agli occhi. In primis la straordinaria coreografia nella laterale Ovest organizzata dai tifosi gialloblù: insieme al mega striscione che è andato a coprire l’intero settore, anche tutte le "pezze" storiche dei vari gruppi di tifo organizzato di questi 50 anni. A fine primo tempo la premiazione in campo del tifoso storico Benito Maranesi, accompagnato dal figlio Samuele, premiato per la sua presenza tutte le domeniche (anche in trasferta) al fianco dei gialloblù da oltre 60 anni. Tante belle immagini come la maglia celebrativa all’amico Mauro Nucci che su queste pagine ha raccontato per decenni lae consegnata nelle mani del figlio Giancarlo e del nipote, che hanno seguito la gara in quella che è stata la sua postazione per anni.