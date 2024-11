Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Sono molto interessato al mio futuro. Incoraggianti le recenti prestazioni della Ferrari”

Leggi tutto su Oasport.it

si è reso protagonista di un weekend da incubo a Interlagos, facendo tanta fatica sia sull’asciutto che sul bagnato e restando fuori dalla zona punti sia nella Sprint che nella gara lunga del Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannicoMercedes non ha mai trovato feeling con la sua W15, soprattutto a causa di un bouncing eccessivo sugli avvallamentipista sudamericana. “Semplicemente eravamo lenti, e la macchina eracomplicata da guidare. Voglio comunque ringraziare i ragazzi nel box perché sisvegliatipresto al mattino e hanno comunque fatto un lavoro eccellente nel corso del weekend. Per quanto riguarda le persone che lavorano in fabbrica, so che provano del dolore per la nostra situazione attuale, ma è anche vero che il team avrebbe comunque potuto vincere il GP, quindi almeno una delle due macchine si comportava in maniera migliore“, ha racconta il sette volte iridato.