Movieplayer.it - E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, intervista a Pablo Trincia: “Le parole sono fondamentali”

Leggi tutto su Movieplayer.it

Le emozioni, le scelte, e quella parola (attuale) che fa la differenza: la nostraal giornalista, che ha raccontato il progetto tratto dal podcast di Chora Media. Preso su Sky. È nella mente di tutti: la parolarichiama alla memoria con un'immediatezza spaventosa la terribile tragedia che ha causato la morte di ventinove persone che soggiornavano o lavoravano all'Hotel Gran Sasso, conosciuto anche con il nome della località appartenente al comune di Farindola in Abruzzo. Il 18 gennaio 2017, infatti una valanga ha letteralmente spazzato via la struttura con all'interno i suoi occupanti: famiglie, coppie in vacanza, inservienti. Vittime di un destino che non detiene, però, tutte le responsabilità dell'accaduto. Lo racconta E poi il- Ildi, nuovo podcast die Debora Campanella, .