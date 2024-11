Quotidiano.net - Cos’è e come funziona SearchGPT

Nell'era digitale in cui viviamo, l'innovazione tecnologica non smette mai di sorprenderci. L'ultima novità che sta catturando l'attenzione degli appassionati di tech è, un rivoluzionario strumento di ricerca basato sull'intelligenza artificiale, recentemente lanciato da OpenAI. Cos'èrappresenta un salto qualitativo nel mondo dei motori di ricerca. Si tratta di un'applicazione che sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire agli utenti un'esperienza di ricerca completamente nuova e personalizzata. A differenza dei tradizionali motori di ricerca,non si limita a fornire una lista di link, ma elabora risposte complete e contestualizzate alle domande degli utenti.? Ilmento diè basato su un'interfaccia intuitiva e user-friendly, accessibile tramite ChatGPT sia da desktop che da dispositivi mobili.