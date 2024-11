Oasport.it - ATP Metz 2024: Gasquet e Herbert risorgono, bene anche Sonego

Si va a chiudere una lunga e intensa giornata all’ATP 250 di, che concorrerà a determinare (almeno presumibilmente) quel che sarà il quadro delle ATP Finals a Torino, in un papocchio causato dalla decisione dell’associazione professionistica di non fermare il periodo di qualificazione con Parigi-Bercy. L’ultimo a chiudere è Cameron Norrie. Non è la versione più scintillante del britannico, ma tanto gli basta per rimontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il tutto in una giornata che parla molto francese e regalaepisodi particolari. Il caso è quello di Theo Papamalamis, diciottenne proprio diche aveva perso al primo turno delle qualificazioni, ma è riuscito in qualche modo a rientrare come lucky loser. Per lui sconfitta per 6-3 6-1 contro il connazionale Quentin Halys.