Lanazione.it - Addio a Francesca Fontani. L’amica della Camerata

era una persona speciale. Amava la musica, la vita, aveva sguardo e attenzione per gli altri, un sorriso magnifico, la gentilezza delle persone buone, una forza interiore che le ha permesso di affrontare con grande coraggio e sempre con fiducia una malattia che sembrava vinta. Purtroppoè mancata domenica all’ospedale di Careggi. Insegnante in pensione, era una delle più appassionate sostenitricistrumentale, moglie di Guido Moradei, chenostra orchestra è il presidente e che da anni è presidente anche dell’Ordine dei medici. Oltre al marito,lascia i figli Chiara e Cosimo, una famiglia esemplare, il fratello Fabio e un grande vuoto nella vita di molte persone.è esposta alle cappelleMisericordia in via Convenevole, dove solo una settimana fa si trovava la salma del padre Renzo, scomparso a 96 anni.