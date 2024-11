Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2024 ore 19:45

1935 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRAFIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR IN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLTRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALTEZZA VIA DEL MARE DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral