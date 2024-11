Inter-news.it - Stankovic: «Un domani all’Inter? Non lo so dire! Consigli da papà»

Il figlio d’arte ed ex della gara Filipinterviene in conferenza stampa al termine di Inter-Venezia. Le parole del portiere davanti ai giornalisti.interviene nella conferenza stampa post Inter-Venezia Sono contento della prestazione ma anche di aver aiutato la squadra, questo è importante. Siamo rimasti vivi fino all’ultimo minuto, un po’ di rammarico c’è ma si va avanti. Ci portiamo questa prestazione che abbiamo fatto per la prossima partita. Qual è la cosa più importante che vi portate a casa dalla partita contro l’Inter? Ci portiamo a casa sicuramente il coraggio sicuramente, la fiducia in noi stessi, ma anche l’essere gruppo e il non mollare mai. Questo si è visto anche nell’ultima partita con l’Udinese, perché anche se eravamo sotto eravamo sempre concentrati sul nostro obiettivo.