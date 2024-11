Ilrestodelcarlino.it - "Rissa in via Emilia, passante preso a pugni"

Unadi una ventina di minuti nell’affollato centro storico; una coppia aggredita perché si era fermata a guardare; calci,e persone sbattute contro le vetrine. Mezzanotte da incubo tra sabato e domenica in viacentro, davanti al bar Molinari, mentre la gente passeggiava tra le bancarelle di Sciocolà. Un gruppo di ragazzi di origine straniera all’improvviso si è azzuffata senza che fosse chiaro il motivo. Mattia Gualdi (nella foto), titolare del bar Molinari, ha assistito alla scena: "Saranno state otto-dieci persone. Erano tutti visibilmente alterati, più che da alcol, da droga. Si lanciavano con una violenza spaventosa l’uno contro l’altro, urlando e picchiando con calci e. Si strappavano le maglie, si accanivano sulla vetrata dell’edicola. Non sono spuntate armi, non so se ce le avessero in tasca, ma se le avessero estratte sarebbe stata un disastro".