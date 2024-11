Inter-news.it - Parolo: «Lautaro Martinez? Messaggio a Inzaghi! Inter fa pesare un obiettivo»

L’ha battuto il Venezia di misura e non senza soffrire e rischiare fino all’ultimissimo minuto. In ogni caso i nerazzurri si sono portati a -1 dal Napoli capolista, prossimo avversario in campionato domenica 10 novembre.fa il punto su quanto fatto vedere dai Campioni d’Italia in carica: di seguito le sue parole a DAZN DIMOSTRAZIONI – L’batte il Venezia a San Siro con brivido finale, portandosi a -1 dal Napoli ad una settimana dallo scontro diretto. Marcoparla proprio dei punti fatti con le piccole: «In un campionato come questo i punti ottenuti con le piccole sono importanti. Lo ha dimostrato il Napoli che ha accumulato un tesoretto ed è in testa alla classifica. L’alla fine ha fatto 3 punti e non va a vedere come ha vinto. In queste partite sporche alla fine conta portare i punti a casa.