Nobel | ‘Non dico addio’ nuovo romanzo di Han Kang esce domani in Italia

Adelphi pubblica, martedì 5 novembre, con la traduzione di Lia Iovenitti, «Nonaddio», ildella scrittrice sudcoreana Han, Premioper la Letteratura 2024, uscito in edizione originale nel 2021. Nel catalogo della casa editricena che fu animata da Roberto Calasso figurano già i romanzi «La vegetariana» (2016), «Atti umani» (2017), «Convalnza» (2019) e «L’ora di greco» (2023). «Nonaddio» – che in Francia ha ricevuto il Prix Médicis étranger 2023 e il Prix Émile Guimet 2024 – è l’ottavodi Han. È una sorta di arduo e doloroso viaggio ‘inverno, quello che compie la protagonista, Gyeong-ha, quando, senza esitare, accetta la pressante richiesta dell’amica Inseon, ricoverata in ospedale a Seul, di andare sull’isola di Jeju per dare da bere al suo pappagallino, che è rimasto da solo e rischiando di morire.