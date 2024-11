Anteprima24.it - Metropolitana Salerno, sopralluogo del sottosegretario Ferrante

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La mia presenza oggi dimostra quanto alta sia l’attenzione del Governo su questo territorio che, prima con l’apertura dell’aeroporto e presto con la realizzazione dellacome sua parte integrante, sta vivendo una stagione di ascesa nel settore del turismo e di profondo rilancio anche in quella dei trasporti, quale valore aggiunto per la Campania e per il Mezzogiorno tutto”. Lo ha dichiarato il deputato eal Mit, Tullio, a margine deleseguito questa mattina sul cantiere della metro di, tratta ‘Arechi – Pontecagnano aeroporto’, dove è stato accompagnato dagli ingegneri Ciro Napoli e Michele Trentadue, rispettivamente Responsabile investimenti e Responsabile progetti Campania di RFI (Gruppo FS).