Calciomercato.it - L’anti vigilia di Inter-Arsenal è sconvolgente: addio UFFICIALE dopo cinque anni

Leggi tutto su Calciomercato.it

“È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere”, le parole del manager nel comunicato in cui si ufficializzano le dimissioni È a dir pocodi, supersfida di Champions League in programma mercoledì sera al ‘Meazza’. Un terremoto societario ha travolto il club, con le dimissioni che sono diventate ufficiali poco fa. Anti: l’(LaPresse) – calciomercato.itIncredibile a Londra, sponda ‘Gunners’: Edu Gaspar se ne va. Il Ds lascia l’a stagione in corso,e qualche meseil suo ritorno, ma nelle vesti di dirigente. “È stata una decisione incredibilmente difficile da prendere – le parole di Gaspar nella lettera d’– L’mi ha dato l’opportunità di lavorare con persone straordinarie e la possibilità di far parte di qualcosa di così speciale nella storia del club”. L’di Gaspar è stato come un fulmine a ciel sereno, anche se sereno non proprio visto che sabato Havertz e compagni sono stati sconfitti 1-0 dal Newcastle perdendo terreno dalla vetta della classifica occupata dal Liverpool, ora a +7 sull’scivolata in quinta posizione.