Sport.quotidiano.net - La Ternana “accorcia“ le distanze dal vertice. In vista del derby occhio a Cicerelli e Romeo

Le Fere riducono di tre lunghezze il distacco dal Pescara sconfitto a Pesaro. La vittoria con la Spal ha dunque dato il massimo beneficio indeldi domenica prossima. Va ricordato che il team abruzzese deve recuperare la gara interna con il Milan Futuro e che laattende di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha determinato i 2 punti di penalizzazione, per poi presentare eventuale ricorso. Il diesse Carlo Mammarella fa un primo punto della situazione-infortunati indella sfida del “Curi“: "Per conoscere con esattezza le condizioni didobbiamo attendere gli esami strumentali, ma la sua sembra essere una forte contusione che non preoccupa più di tanto.