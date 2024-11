Kill Switch – La guerra dei mondi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutto su Cinefilos.it

– Ladeiche c’è dasulNel 2009 il regista Tim Smit pubblicò su YouTube il cortometraggio “What’s in the Box?”, che attualmente conta 2,7 milioni di visualizzazioni. Il video, della durata di 9 minuti, è diventato virale dopo che diverse riviste di videogiochi ne hanno parlato, ritenendo che fosse collegato alla serie di videogiochi Half-Life. 8 anni dopo, tuttavia, riprendendo quel suo lavoro ed ampliandolo, Smit ha debuttato alla regia con il lungometraggio– Ladei, basato proprio sulle premesse del cortometraggio. Scritto poi da Charlie Kindinger e Omid Nooshin, ilsi configura dunque come un’avventura di fantascienza che porta alla scoperta di una realtà in cui si affrontano temi come il consumo delle risorse, lo sfruttamento energetico e la necessità di trovare soluzioni ambientalmente sostenibili per tali problematiche.