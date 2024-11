Inter-Arsenal l’arbitro è Kovacs Atalanta a Stoccarda fischia Obrenovic

Leggi tutto su Sportface.it

Sono stati annunciati gli arbitri per gli impegni dinella quarta giornata della Champions League 2024/2025, in programma entrambi mercoledì 6 novembre alle ore 21:00. A dirigere la sfida di San Siro tra i campioni d'Italia e l'sarà il rumeno Istvan, insieme agli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il quarto uomo sarà Horatiu Fesnic, mentre al Var ci saranno il tedesco Christian Dingert e il rumeno Catalin Popa. Per l'invece c'è la trasferta in casa dello, reduce dalla pesantissima vittoria in casa della Juventus. Il fischietto sarà quello dello sloveno Rade, coadiuvato dagli assistenti Matej Zunic e Manuel Vidali; David Smajc sarà il quarto ufficiale, al Var agiranno gli olandesi Clay Ruperti e Pol van Boekel.