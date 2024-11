Lanazione.it - Cus Pisa, vittoria per le ragazze del calcio a 5 nella prima partita di Serie B

, 4 novembre 2024 - Un’altra settimana di vittorie per le squadre gialloblu, a partire da quelle dela 5 con leinB, che inaugurano il campionato con una prestazione tutto cuore e portano a casa i primi 3 punti. Le giocatrici di mister Garzelli ribaltano il Real Grisignano superando le venete in rimonta per 2-1. Le cussine, imbattute così in due giornate dopo il pareggio di Terni, sfiorano il vantaggio più volte ma l’avversaria approfitta di una disattenzionena per lo 0-1 al riposo.ripresa la tenacia del Cus è premiata all’8’ quando sull’asse ex Atletico Viareggio si costruisce il pari: Lagreca inventa per Carabba che vince un rimpallo e a porta vuota insacca il primo goal nel nazionale con un esordio da sogno. Dopo tre minuti arriva il raddoppio che fa impazzire una gremita Geodetica: Landolfo da fuori ci prova col destro, Ranzani devia e sorprende Zaniolo.