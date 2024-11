Torino-Fiorentina Kean | Siamo una squadra forte diamo il 100%

Leggi tutto su Sportface.it

“Stiamo dimostrando di essere una, è da inizio anno cheilin allenamento così come in partita. Sin dall’inizio dell’anno abbiamo avuto un atteggiamento positivo. Noi lavoriamo duro ogni giorno, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene”. Così, il centravanti dellaMoise, ai microfoni di Dazn, dopo aver deciso la sfida con il. “un grande gruppo, che ormai si trova a memoria in campo: quando questo accade ti diverti anche a giocare. Vogliamo continuare ad affrontare ogni partita come stiamo facendo. La gara di oggi era dura da approcciare, comportarci sempre così è il nostro obiettivo stagionale”, aggiunge Sottil.: “unail” SportFace.