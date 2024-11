Movieplayer.it - Tom Hanks è grato che il sequel di Forrest Gump non sia mai stato realizzato

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'attore, che ha recitato nel film cult diretto da Robert Zemeckis nel 1994, è felice di lasciarecosì com'è. Tom, che si è riunito con la co-protagonista diRobin Wright e con il regista Robert Zemeckis per il nuovo film Here, ha recentemente dichiarato al New York Times di essereche non sia maiundel film del 1994. "È un amalgama straordinario che sta in piedi completamente da solo e non deve mai essere ripetuto", ha detto del film. "E grazie a Dio non ci siamo mai preoccupati di provare a farne un altro. Perché mai dovremmo?" Here, Tome Robin Wright di nuovo insieme dopo: "Abbiamo ripreso