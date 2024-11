Sport.quotidiano.net - Tanti rientri nel Seravezza. Ma Brando sta in guardia

La 10ª giornata nel girone E di Serie D è iniziata già ieri coi due anticipi Terranuova Traiana-Siena (2-0) e Fulgens Foligno-Ostia Mare Lido (4-1). IlPozzi scenderà in campo oggi e, dopo le due gare consecutive giocate in casa contro GhiviBorgo (sconfitta 3-0) e Poggibonsi (vittoria 2-1 in rimonta nel finale), sarà in trasferta nel Lazio sul campo della Flaminia Civita Castellana allo stadio “Turiddo Madami“ dove arbitrerà Andrea Tagliaferri della sezione di Lovere, coadiuvato dagli assistenti di linea Pietro Fae di Ozieri e Valeria Spizuoco di Cagliari.