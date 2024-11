Ilrestodelcarlino.it - Sosta selvaggia in zona Saragozza: assalto ai parcheggi e traffico in tilt tra Dall’Ara e Certosa

Bologna, 3 novembre 2024 – Un giorno di ordinaria (e difficile) viabilità, complicata dal duplice appuntamento della commemorazione dei defunti e della partita del Bologna. InCosta-, fra lo stadioe il cimitero della, salta all’occhio l’alto numero di auto che fin dalla tarda mattinata, chi per la partita e chi per portare un saluto o un fiore ai parenti defunti, riempie i, le aree libere e, con due ruote in strada, anche i cordoli dei marciapiedi. Insomma, una ‘’ ieri ancor più evidente rispetto alla ‘solita’ situazione che si verifica a ogni match dei rossoblù. La cronaca della giornata lo dimostra: il cimitero monumentale, data la ricorrenza del 2 novembre, fin dal primo mattino registra ovviamente un maggior numero di visite rispetto agli altri giorni dell’anno.