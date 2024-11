Gqitalia.it - No, il miele di manuka non è una moda passeggera

No, ildinon è una, perché assumerlo quotidianamente risulta davvero vantaggioso per la salute. Come sa bene Novak Djokovic, che da anni ne consuma due cucchiaini al mattino, con qualche extra durante le partite. «Si tratta di un prodotto particolare, nato in Nuova Zelanda nell'Ottocento e ottenuto appunto dall'impollinazione dell'arbusto di», spiega Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica - autrice del nuovo Superimmunità. Come potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro). Il problema è che la fioritura della preziosa pianta dura pochissimo, circa sei settimane all'anno, e questo spiega perché le api riescono a produrre quantità diassai limitate (con le ovvie ricadute sul prezzo finale).