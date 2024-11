Ilrestodelcarlino.it - Maxi spesa per le dune contro le mareggiate: “Ma servono più fondi”

Ravenna, 3 novembre 2024 – Un cordone sabbioso lungo una ventina di chilometri, dalla foce del Lamone a lido di Savio: sui lidi ravennati sono già quasi ovunque predisposte le prime e non ancora definitive difese passivelementre sono in avvio i lavori di spettanza del Comune, consistenti in ulteriore apporto di sabbia e finalizzati sia a proteggere gli abitati sia a rinforzare ulteriormente, laddove necessario, le difese predisposte dalla Cooperativa Spiagge. E c’è anche un terzo ente che in autunno entra in azione sul fronte: è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale cui è riservata la protezione degli stabilimenti e della pineta a Marina Romea, dalla foce del Lamone ai confini con Porto Corsini.